Wall Street verso avvio positivo, mercati guardano a prossime mosse Bce e Fed

Daniela La Cava 9 settembre 2019 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara a inaugurare la settimana in lieve rialzo, con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali attese nel mese di settembre. Quando manca circa un'ora all'avvio delle contrattazioni oltreoceano, il future sul Dow Jones sale dello 0,26%, mentre quello sull'S&P 500 segna un moderato rialzo dello 0,09 per cento.Cresce l'attesa per le indicazioni che arriveranno dalla Banca centrale europea (Bce) nel meeting di giovedì 12 e dalla Federal Reserve (Fed) al termine della due giorni di riunioni del Fomc in programma il 17 e 18 settembre. A livello macro, in calendario oggi il dato sul credito al consumo per il mese di luglio che verrà diffuso alle 21 ora italiana.Tra i singoli titoli si mette in evidenza nel pre-mercato AT&T che avanza di quasi il 7% dopo che il fondo Elliott Management ha inviato una lettera al consiglio di amministrazione in cui delineava quella che definisce "un'opportunità di creazione di valore" che ritiene possa sostenere l'andamento del titolo AT&T che potrebbe così apprezzarsi di oltre il 65 per cento.