Wall Street verso avvio positivo, fari su mosse banche centrali e ottimismo su commercio

19 agosto 2019

MILANO (Finanza.com)

Wall Street potrebbe iniziare le contrattazioni in territorio positivo, dopo le dichiarazioni incoraggianti del presidente americano, Donald Trump, e in attesa delle indicazioni che potrebbero arrivare dalla Fed dal simposio di Jackson Hole che inizia venerdì prossimo. Quando manca circa un'ora all'avvio delle contrattazioni a New York, il future sul Dow Jones sale dell'1,03%, mentre il contratto sull'S&P 500 e quello sul Nasdaq 100 segnano rispettivamente un +1% e un +1,21 per cento.Che le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina proseguano in maniera positiva trova conferma nella parole del consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, che in una intervista su Fox News Sunday ha detto: "Se i negoziati riprenderanno in maniera significativa, porteremo la Cina a Washington per un incontro e continuare i colloqui". Secondo Kudlow, in settimana e nei prossimi dieci giorni le due parti avranno contatti telefonici.