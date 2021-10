Wall Street: titolo Disney in calo dopo downgrade rating e target price da Barclays

Laura Naka Antonelli 18 ottobre 2021 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

Titolo Disney in calo in premercato, cede a Wall Street fino al -1,7%. Pesa il giudizio di Kannan Venkateshwr, analista di Barclays, che ha rivisto al ribasso il rating sul titolo, da "overweight" a "equal weight". Venkateshwar ha tagliato anche il target price sul titolo del colosso dell'intrattenimento di $35, a $175 per azione. "La crescita di Disney+ ha rallentato il passo in modo significativo", ha detto l'analista di Barclays nel motivare il suo downgrade.