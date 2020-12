Wall Street si unisce al coro di rialzi, recupera terreno anche Moderna dopo recenti cali

Redazione Finanza 29 dicembre 2020 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per Wall Street che continua così a percorrere la strada positiva imboccata in avvio d'ottava. Nei primi minuti di scambi l'indice Dow Jones avanza dello 0,41%, mentre l'S&P500 e il Nasdaq mostrano una crescita rispettivamente dello 0,45% e dello 0,43 per cento.Negli ultimi giorni il sentiment sui mercati si è rafforzato in scia alle speranze che il pacchetto di aiuti fiscali Usa possa accelerare una ripresa dell'economia guidata dai vaccini. Intanto ieri la Camera Usa ha anche dato il via libera (con 275 voti a favore e 134 contrari) alla proposta del presidente uscente Donald Trump che prevede l'aumento da 600 a 2.000 dollari per l’assegno di aiuti diretti agli americani. Ora il provvedimento passerà al Senato.Tra i singoli titoli, rialza la testa Moderna (+2,2%) dopo i recenti ribassi innescati dai problemi che stanno emergendo con il suo vaccino anti-Covid. Nei giorni scorsi a far scattare le vendite sul titolo della società pharma la prima reazione allergica al vaccino recentemente autorizzato dai regolatori statunitensi l'uso in emergenza.