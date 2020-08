Wall Street si prepara ad avvio in rialzo dopo mossa Trump: crolla di oltre il 40% Kodak

Redazione Finanza 10 agosto 2020 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Per Wall Street si preannuncia un avvio di contrattazioni in territorio positivo. In attesa dell'opening bell il future sul Dow Jones mostrano un rialzo dello 0,32%, mentre quello sull'S&P 500 e quello sul Nasdaq avanzano rispettivamente dello 0,09% e dello 0,07 per cento. Diversi i temi su cui gli investitori si stanno soffermando. A livello nazionale, si guarda alle ultime mosse di Trump. La mancanza di un accordo al Congresso sul nuovo piano di aiuti ha portato la Casa Bianca a emettere quattro ordini esecutivi. Prevista l'estensione dei sussidi di disoccupazione federali per 400 dollari a settimana (dai 600 dollari precedenti) anche se c'è il nodo da sciogliere del intesa con i governatori dei singoli Stati in quanto il 25% delle somme è a carico degli Stati.Tra i singoli titoli da monitorare Twitter che, secondo quanto riportato da "The Wall Street Journal" i due social network Twitter e TikTok avrebbero avuto colloqui preliminari per un potenziale deal. Sotto la lente anche Berkshire Hathaway che nel pre-market avanza di circa il 2%. La holding di Warren Buffett ha comunicato sabato scorso i conti del secondo trimestre che vedono i profitti balzare di quasi il 90% in all'aumento del valore del suo portafoglio di investimenti. Nel pre-mercato crolla di quasi il 41%, invece, Eastman Kodak. La US International Development Finance ha stoppato il prestito da 765 milioni di dollari per la produzione di principi attivi farmaceutici dopo che l'accordo è stato sottoposto a controllo normativo.