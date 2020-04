Wall Street si prepara ad aprire in rialzo: ecco i temi da monitorare

Daniela La Cava 8 aprile 2020 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Per Wall Street si preannuncia un avvio di contrattazioni in rialzo, dopo lo stop di ieri. Quando mancano circa due ore all'opening bell, i future sui principali indici americani accelerano al rialzo: il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 salgono di circa l'1%, mentre il future sul Nasdaq avanza dell'1,2 per cento.Cosa potrebbe guidare i mercati oggi? Non si perde di vista l'emergenza Covid-19, con la Casa Bianca che starebbe pensando di riaprire l’economia statunitense, ma si attendono anche i verbali che verranno pubblicati stasera della Fed, in cui si farà il punto su alcune misure lanciate dalla banca centrale Usa per fronteggiare la pandemia."Se in Europa non si riesce a trovare un accordo su una misura comune per far fronte alla crisi, negli Usa la Casa Bianca ha chiesto al Congresso di incrementare le misure a sostegno delle piccole imprese, aggiungendo 250 miliardi di dollari ai 349 miliardi già stanziati all’interno del piano da oltre 2.000 miliardi", commentano oggi gli stategist di Mps Capital Services.Intanto, il bilancio delle vittime totale negli Stati Uniti a causa dell'epidemia è aumentato a oltre 12.900, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University.