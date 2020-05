Wall Street sembra snobbare Adp: partenza in rialzo, bene soprattutto Nasdaq

Daniela La Cava 6 maggio 2020 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Wall Street parte in rialzo, snobbando le prime indicazioni che sono arrivate oggi dal mercato del lavoro americano per il mese di aprile. Gli investitori sembrano piuttosto guardare con ottimismo alla riapertura delle economie. L'indice Dow Jones sale dello 0,43%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq guadagnano rispettivamente lo 0,58% e l'1,11 per cento.Sul fronte macro, come setto, l'attenzione si concentra sul rapporto ADP relativo all'occupazione del settore privato che ha mostrato come, nel mese di aprile, siano stati persi 20,2 milioni di posti di lavoro, al ritmo più forte da quando l'Adp, nel 2002, ha stilato il suo primo rapporto. Il trend è stato in ogni caso lievemente migliore delle attese, visto che il consensus aveva previsto una perdita di 22 milioni di posti di lavoro. Adesso si attendono le indicazioni in arrivo venerdì con il dato sulla disoccupazione, il salario medio orario e le non farm payrolls di aprile per avere un quadro più completo di quanto è accaduto sul fronte occupazione, con gli impatti del lockdown in scia a Covid.