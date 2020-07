Wall Street scatta al rialzo in avvio, brilla il Nasdaq su tutti. Mercati sintonizzati su stagione utili

Daniela La Cava 13 luglio 2020 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre la settimana in rialzo, nonostante i nuovi contagi negli Stati Uniti. In particolare, gli investitori si preparano ad aprire la nuova stagione delle trimestrali che fornirà indicazioni sulle conseguenze del coronavirus sugli utili aziendali. Il mercato guarda anche alle notizie sul fronte dei vaccini dopo che Pfizer e BioNTech hanno annunciato di avere ricevuto l'ok dalla Food and Drug Administration (Fda) per la revisione accelerata di due dei quattro candidati vaccini contro il Covid-19, che sono al momento in fase di sviluppo. In questo scenario, il Dow Jones sale dello 0,8% a 26.280 punti, mentre l'S&P 500 mostra un progresso dello 0,78% a 3.200 punti e il Nasdaq avanza dell'1,4% a 10.768.