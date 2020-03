Wall Street sale in avvio, scatta (per ora) l'effetto banche centrali sul mercato

Daniela La Cava 20 marzo 2020 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana prende il via in rialzo. Nei primi minuti di contrattazioni il Dow Jones sale dello 0,65% a 20.268,7 punti, quello sull'S&P400 avanza dello 0,86% a 2.429 e il Nasdaq segna un +1,69%. I mercati sembrano ora guardare in maniera differente le numerose misure in campo nell'ultimo periodo dalle banche centrali e dai governi nel tenativo di contrastare gli effetti del coronavirus sull'economia. Come sottolineano gli strategist di Mps Capital Services, "i continui interventi di banche centrali e governi sembrano aver avuto successo, almeno per ora, nell’obiettivo di stabilizzarei mercati".Proprio ieri, dopo la Bce, è entrata nuovamente in azione la BoE, che ha abbassato i tassi e aumentato di 200 miliardi di sterline il QE portandolo 645 miliardi. E sempre in Gran Bretagna il governo si appresta ad approvare un pacchetto di sostegno "senza precedenti". Dall’altra parte dell’oceano, la Casa Bianca starebbe studiando misure a supporto delle aziende (tra cui acquisto di quota azionarie da parte del governo) e dei settori in difficoltà come quello energetico. A questo riguardo, il governo Usa ha annunciato l’aumento degli acquisti di greggio per le riserve strategiche per supportare l’industria dello shale oil.