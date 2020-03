Wall Street sale in avvio, nonostante incertezze

Daniela La Cava 30 marzo 2020 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Mentre in Europa le principali Piazze finanziarie si muovono in ordine sparso, Wall Street apre la prima seduta della settimana in rialzo. Nei primi istanti di contrattazioni il Dow Jones sale dell'1%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq avanzano rispettivamente dell'1,28% e dell'1,53% in un clima che resta di forte incertezza per l'evolversi dell'emergenza coronavirus. Uno scenario che vede anche il nuovo crollo delle quotazioni del petrolio, con il Wti che cede quasi il 6% e viaggia poco sopra i 20 dollari al barile (sui minimi a oltre 18 anni).Intanto nel fine settimana l'amministrazione Trump ha deciso di procedere con l'estensione delle linee guida sul distanziamento sociale fino alla fine del mese di aprile.