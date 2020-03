Wall Street ruggisce in avvio: Dow Jones vola di oltre il 7% su speranze bazooka fiscale Usa

Daniela La Cava 24 marzo 2020 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ruggisce in avvio di contrattazioni. Nei primi minuti di contrattazioni l'indice Dow Jones sale di oltre il 7% e si avvicina nuovamente alla soglia dei 20mila punti, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq avanzano rispettivamente del 6,4% e del 5,85 per cento. Sui mercati hanno la meglio le scommesse ottimistiche degli investitori circa l'arrivo di un bazooka fiscale Usa anti-coronavirus dopo le indiscrezioni secondo cui il senatore Charles Schumer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin sarebbero vicini a un accordo per un valore di $2 trilioni. I negoziati sul bazooka proseguiranno nella giornata di oggi.