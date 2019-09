Wall Street pronta per un avvio positivo, mercato guarda a distensione su fronte commerciale

Daniela La Cava 13 settembre 2019 - 13:22

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta dell'ottava potrebbe iniziare in territorio positivo per Wall Street. Se in Europa si guarda alle mosse della Bce di Mario Draghi, oltreoceano è in primo piano la questione commerciale tra Stati Uniti e Cina, con nuovi segnali di distensione.Dopo aver annunciato la decisione di posticipare l'aumento di dazi su $250 miliardi di prodotti cinesi dal 1° al 15 ottobre, il presidente americano Donald Trump si è mostrato aperto alla possibilità di considerare un accordo ad interim con Pechino. Tuttavia, Trump ha aggiunto che preferirebbe un'intesa a 360 gradi per porre fine all'escalation della guerra commerciale Usa-Cina.Tra gli spunti macro da monitorare nel corso della seduta spiccano per gli States le vendite al dettaglio, i prezzi all'import e l'indice fiducia consumatori dell'Università del Michigan.