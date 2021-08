Wall Street prende una pausa dopo i recenti record: i temi in evidenza oggi

Daniela La Cava 16 agosto 2021 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per Wall Street reduce da una settimana di record. Nei primi minuti di contrattazioni l'indice Dow Jones e l'S&P cedono rispettivamente lo 0,4% e lo 0,3%, mentre il Nasdaq indietreggia dello 0,34 per cento.Sotto la lente degli investitori l'evoluzione della pandemia alle prese con la variante Delta, e in particolare le ripercussioni sulla sfera economica. Oggi sono arrivati dalla Cina due aggiornamenti: la produzione industriale e le vendite al dettaglio di luglio sotto le attese. E per gli Usa decisa battuta d'arresto per la manifattura dello Stato di New York ad agosto che delude le attese. Il dato è scivolato a 18,3 punti contro i 43 della passata rilevazione (consensus Bloomberg a 28,5).Mercati sempre sintonizzati anche sul fronte Fed. In settimana si attendono le minute dell'ultima riunione del Fomc e un intervento del presidente Jerome Powell. Inoltre, secondo quanto anticipato da Wall Street Journal, sarebbe al vaglio una riduzione degli aiuti della Fed entro la prima metà del 2022.