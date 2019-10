Wall Street positiva, mercato passa al setaccio dati lavoro Usa e attende discorso Powell

Daniela La Cava 4 ottobre 2019 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo nel giorno in cui sono stati diffusi i dati mensile sul mercato del lavoro statunitense. L'indice Dow Jones guadagna lo 0,73% a 26.394 punti, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq avanzano dello 0,71 per cento.Indicazioni sostanzialmente positive dal report occupazionale, che spengono un po' i timori recessivi scattati in settimana dopo i deboli indici ISM.Di fronte a questi numeri (con la disoccupazione ai nuovi minimi e salari a sorpresa fermi a settembre) il mercato si interroga sulle prossime mosse della Federal Reserve in vista della riunione di fine ottobre. "I dati di oggi nel complesso possono essere giudicati in maniera positiva", commenta Vincenzo Longo, market strategist di Ig, sottolineando che "le revisioni dei mesi precedenti sono state incoraggianti, mentre il dato di settembre è stato grosso modo il linea con le previsioni. Molto positivo è stato il calo del tasso di disoccupazione che ha aggiornato i minimi da 50 anni". La nota negativa, aggiunge Longo, è rappresentata dalla crescita dei salari, che è rallentata vistosamente passando dal 3,2% a/a al 2,9%. Un aspetto questo che di fatto spalancherebbe la porta a un’azione della Federal Reserve per un taglio dei tassi d’interesse a fine ottobre.Intanto si attende il discorso di Jerome Powell, presidente della Fed, a partire dalle 20 ora italiana.