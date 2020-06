Wall Street positiva ma prevale la cautela dopo ultimi sviluppi tensioni Usa-Cina

simone borghi 1 giugno 2020 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

I principali indici di Wall Street si muovono in territorio positivo in un contesto in cui i segnali di ripresa dell’economia sono controbilanciati dalle tensioni tra Washington e Pechino. Dopo circa un paio d’ore di scambi, il Dow Jones avanza dello 0,2%, l’S&P 500 dello 0,1% e il Nasdaq dello 0,4%.Riguardo agli ultimi sviluppi sulle tensioni tra Usa e Cina si segnala che Washington eliminerà il trattamento di favore nei confronti di Hong Kong in seguito alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino che limita l’autonomia dell’ex colonia britannica. A sua volta, la Cina avrebbe risposto chiedendo ad alcune società controllate dallo stato di sospendere gli acquisti di soia e di carne di maiale importati dagli Usa, con la possibilità di estendere l’ordine ad altri beni agricoli se Washington adotterà nuove ritorsioni.A tutto ciò si aggiungono gli scontri scoppiati in diverse città degli Stati Uniti in seguito alla morte di un cittadino afroamericano in un fermo della polizia di Minneapolis. I disordini nelle strade rischiano inoltre di provocare una nuova accelerazione dei contagi da coronavirus in un paese che ha già registrato oltre 100 mila vittime.