Wall Street positiva in avvio, focus su possibile impeachment per Trump

Daniela La Cava 25 settembre 2019 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Segno più in avvio di contrattazioni per i tre principali indici di Wall Street. L'indice Dow Jones si muove in rialzo dello 0,35% (sempre più vicino alla soglia dei 27mila punti, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq avanzano rispettivamente dello 0,19% e dello 0,11 per cento.Ieri sui mercati è piombata la possibilità di un impeachment per il presidente Donald Trump (a causa della conversazione telefonica avuta con il presidente ucraino a luglio). L'annuncio formale della procedura per la messa in stato di accusa è arrivato ieri in serata tramite la speaker della Camera, Nancy Pelosi. La questione politica si aggiunge ai timori per la questione commerciale tra Stati Uniti e Cina. Ieri lo stesso Trump è infatti tornato a puntare il dito contro la Cina, sia per quanto riguarda il tema commerciale sia per quello relativo alle proteste di Hong Kong.A livello societario, è arrivata la notizia della fine delle trattative tra Philip Morris e Altria per una possibile fusione alla pari.