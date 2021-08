Wall Street, partenza sopra parità: oggi Senato vota sul piano infrastrutturale

Daniela La Cava 10 agosto 2021 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva ma con moderati rialzi per Wall Street. Nei primi minuti di scambi i principali listini Usa strappano segni positivi, con il Dow Jones e l'S&P 500 che salgono rispettivamente dello 0,10% e dello 0,09%, mentre il Nasdaq mostra un +0,11%. Negli Usa si attende il voto del Senato sul piano infrastrutturale che poi dovrà essere discusso dalla Camera nel mese di settembre. Gli investitori guardano anche al dato sull'inflazione in uscita domani, utile per comprendere i prossimi passi della Fed in tema di politica monetaria.Intanto tra i pochi dati in uscita nel pomeriggio l'NFIB relativo all'ottimismo delle piccole imprese, mentre tra gli interventi di giornata c'è quello di Loretta Mester, presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland, con un discorso sui rischi d'inflazione.