Wall Street, partenza mista: sotto osservazione rialzo (a sorpresa) dei sussidi

Redazione Finanza 22 luglio 2021 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Partenza mista per Wall Street. Nella penultima seduta della settimana il Dow Jones e l'S&P 500 si muovono in calo rispettivamente dello 0,33% e dello 0,09 per cento. Positivo invece il Nasdaq sale dello 0,3 per cento. Gli investitori stanno digerendo il dato sui sussidi diffuso prima dell'avvio degli scambi. Nel dettaglio, nella settimana terminata lo scorso 17 luglio, il numero dei lavoratori Usa che hanno fatto richiesta per la prima volta ricevere i sussidi di disoccupazione è salito a 419mila unità, valore superiore rispetto alle 350mila unità attese dal consensus Bloomberg. Il dato è in rialzo rispetto alle 368mila unità della settimana precedente (dato rivisto da +360mila).Tra i dati in uscita dopo le 16 ci sono le vendite di case esistenti. Per la stagione delle trimestrali in arrivo i numeri di Intel e Twitter.