Wall Street parte in rosso, mercato guarda a misure anti-coronavirus

Daniela La Cava 11 marzo 2020 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rosso per Wall Street, con l'indice Dow Jones che lascia sul terreno oltre il 3% e l'S&P 500 scende del 2,85 per cento. In calo anche il Nasdaq che cede il 2,5 per cento. Le speranze alimentate dalle parole di Mnuchin sull’esigenza bipartisan di far passar un piano di supporto per fronteggiare il coronavirus sono state spazzate via dal fatto che la Casa Bianca, contrariamente a quanto annunciato, non sembra ancora pronta a presentare proposte economiche concrete.A livello macro, è stato diffuso il dato sull'inflazione che a febbraio si è attestata al 2,3% su base annua, in calo rispetto al 2,5% del mese precedente. Il calo è comunque minore del previsto. Gli analisti si aspettavano un dato al 2,2%.