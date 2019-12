Wall Street parte in rosso, domina incertezza su tema commerciale

Daniela La Cava 10 dicembre 2019 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rosso per Wall Street. In un clima di incertezza a New York, l'indice S&P 500 e il DoW Jones si muovono in flessione rispettivamente dello 0,34% a 27.813,10 punti e dello 0,06% a 3.133,82 punti, mentre il Nasdaq lascia sul terreno lo 0,24% a 8.601,09 punti.Il tema commerciale resta sempre in primo piano, con Pechino che avrebbe ordi-nato agli uffici governativi di rimuovere tutti i prodotti hardware e software entro i prossimi tre anni. La mossa col-pirebbe diverse società americane produttrici di software e hardware, come Microsoft, Dell e HP.In questo scena-rio si attendono anche le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, che oggi inizia la riunione per poi concluderla domani con l'annuncio e la conferenza del governatore Jerome Powell.