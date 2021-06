Wall Street parte in rialzo dopo inflazione e sussidi

Redazione Finanza 10 giugno 2021 - 15:46

Partenza tonica per Wall Street, con gli investitori che guardano ai dati macro arrivati in giornata. La penultima seduta della settimana prende il via in territorio positivo, con il Dow Jones che avanza dello 0,8% a 34.726 punti, l'S&P500 che sale dello 0,62% a 4241 punti (scambiando al di sopra del suo record dello scorso 7 maggio) e il Nasdaq che mostra un rialzo dello 0,61% e si avvicina a quota 14mila punti.Market mover di giornata sui mercati l'inflazione statunitense che a maggio ha mostrato una crescita mensile dello 0,6% ed è aumentata del 5% su base annuale. Altro aggiornamento molto seguito di settimana in settimana è quello delle nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. Nella settimana terminata il 5 giugno 2021, le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione sono scivolate a 376mila unità contro le 385mila unità della settimana precedente. Le attese erano pari a +370mila unità.