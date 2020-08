Wall Street non si ferma, nuovi record per Tesla. Balzo di Deere che alza outlook

Redazione Finanza 21 agosto 2020 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre poco mossa dopo i nuovi record toccati ieri dal Nasdaq. Tutti gli indici viaggiano in lieve rialzo (+0,11% sia S&P 500 che Nasdaq) con il mercato già proiettato a settimana prossima con il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che parlerà giovedì al simposio annuale di Jackson Hole.Oggi balzo del 4,5% per Deere & Co dopo che la società ha rivisto al rialzo le previsioni sugli utili per l'intero anno e registrato un calo dell'utile trimestrale inferiore alle attese.Non si ferma la corsa forsennata di Tesla (+3,7% a 2.075 dollari). Cresce l'attesa per lo split azionario nel rapporto 5 a 1 previsto per il 31 agosto, ma ogni azionista registrato entro la chiusura di oggi riceverà quattro azioni ordinarie aggiuntive per ciascuna posseduta.