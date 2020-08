Wall Street non digerisce Fed e balzo sussidi, scatta Intel con maxi buyback

Titta Ferraro 20 agosto 2020 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Avvio in calo per gli indici USA con il Dow Jones che dece lo 0,47% e il Nasdaq lo 0,17%,. Pesa la delusione per le minute della Fed che nostrano una view economica più prudente. Alla Fed si è aggiunto oggi il dato negativo per le richieste di sussidi di disoccupazione USA. Nella settimana che si è conclusa il 15 agosto le richieste sono risultate pari a 1,106 milioni di unità, tornando quindi sopra quota un milione mentre le attese degli analisti ferme a 920 mila unità.Tra le big di Wall street si segnala Intel con +2,5% dopo l'annuncio un piano di riacquisto di azioni da $ 10 miliardi. Nvidia, dopo n avvio incerto, ha imboccato la via dei rialzi (+1,12%): il colosso delle schede video ha registrato vendite record negli ultimi tre mesi grazie principalmente della domanda di giochi e servizi da remoto.