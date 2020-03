Wall Street mette il turbo: Dow Jones sale di quasi il 5%

Daniela La Cava 26 marzo 2020 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street amplia ulteriormente i guadagni visti in avvio di seduta. Quando sono trascorse circa due ore dall'avvio delle contrattazioni negli Usa, l'indice Dow Jones sale di quasi il 5% a 22.240 punti, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq avanzano rispettivamente del 4,4% e del 3,8 per cento.Sotto la lente del mercato anche le parole di Jerome Powell, presidente della Fed, che nel corso di una intervista a Nbc ha dichiarato che "le munizioni della Fed non sono finite". "Le nostre politiche saranno molto importanti quando arriverà il recupero, per renderlo il più forte possibile", ha rimarcato Powell aggiungendo che "Il virus detterà il calendario". "Prima superiamo questo periodo e controlliamo questo virus, prima può arrivare il recupero", ha detto il numero uno della banca centrale Usa.