Wall Street in rosso, tra questione commerciale e attesa per verbali Fed

22 maggio 2019

MILANO (Finanza.com)

WllStreet è in rosso con gli investitori che guardano agli ultimi sviluppi sulla questione commerciale tra Cina e Stati Uniti, ma attendono anche i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve (Fed). Quando è trascorsa meno di un'ora dall'avvio delle contrattazioni a New York, l'indice Dow Jones e l'S&P 500, ma anche il Nasdaq cedono circa lo 0,2 per cento.