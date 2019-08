Wall Street in deciso calo, crescono timori su crescita globale

Daniela La Cava 7 agosto 2019 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Seduta in deciso calo per Wall Street, con l'avversione al rischio che torna sui mercati in scia ai timori sulla crescita globale. A New York l'indice Dow Jones mostra una flessione di circa il 2%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq lasciano sul terreno rispettivamente l'1,65% e l'1,47 percento.A pesare la decisa discesa dei rendimenti dei Treasury Usa dopo le decisioni delle banche centrali di Nuova Zelanda e India di ridurre i tassi più del previsto e dell'istituto centrale della Thailandia di abbassare a sorpresa il costo del denaro. Le mosse hanno messo in evidenza i timori per un rallentamento della crescita globale a fronte di un aggravarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina.