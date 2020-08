Wall Street: in avvio lanciato al rialzo il DJ, debole il Nasdaq

Daniela La Cava 11 agosto 2020 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street parte in rialzo, fatta eccezione per il Nasdaq che perde terreno. Tra gli indici Usa, in rally il Dow Jones che avanza di oltre l'1%, mentre l'S&P 500 sale dello 0,3% e il Nasdaq segna un -0,77 per cento.Gli investitori che guardano con speranza alla possibilità che riprendano i colloqui negli Usa per il nuovo pacchetto di stimoli. Su questo fronte le parole del segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, hanno riacceso le speranze. Mnuchin ha dichiarato che l'amministrazione Trump è aperta a riprendere i colloqui con i leader democratici sul fronte del piano di aiuti post coronavirus.A contribuire al clima positivo, sottolineano gli strategist di Mps Capital Services, ci sono anche agli aggiornamenti sul fronte virus negli USA, poiché è in calo il numero dei ricoveri in alcuni degli stati USA più colpiti dai contagi (New York, California, Texas).A livello macro, prima dell'avvio delle contrattazioni negli Usa, sono arrivate le indicazioni sui prezzi alla produzione. Il dato ha mostrato su base mensile una crescita dello 0,6%, in miglioramento rispetto al -0,2% della passata rilevazione. Il consensus Bloomberg indicava un +0,3 per cento.