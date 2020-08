Wall Street ha ancora fame di rialzi. Focus su split Tesla e Apple e nuovo look Dow Jones

Daniela La Cava 31 agosto 2020 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Per Wall Street si preannuncia un avvio d'ottava in rialzo sostenuta dai segnali accomodanti della Fed, con la politica monetaria Usa che ha dato una ulteriore spinta all'equity. "Vedremo solo con il tempo se Powell&Co. avranno successo nel perseguire il nuovo obiettivo AIT (average inflation target) riportando stabilmente l’inflazione sopra il 2% per qualche tempo, ma sicuramente sono riusciti a dare maggiore carburante ai listini azionari, con il Dow Jones che ha cancellato le perdite del 2020", segnalano gli strategist di Mps Capital Services indicando che questa settimana saranno da monitorare gli interventi dei membri Fed Clarida e Brainard (oggi e domani) alla ricerca di qualche indizio in più sul cambio di strategia. Intanto oggi si guarda anche alle positive indicazioni che sono arrivate dalla Cina, con il Pmi manifatturiero e soprattutto quello servizi in miglioramento ad agosto.A livello azionario, sotto la lente il Dow Jones che cambia volto: Salesforce.com farà oggi il suo ingresso ufficiale nell’indice Usa al posto di Exxon Mobil (per effetto del frazionamento azionario di Apple). In evidenza oggi anche due big di Wall Street: ossia il big di Cupertino e Tesla che si mettono in evidenza nel pre-mercato, mostrando dei decisi rialzi, nel giorno in cui scatta lo split azionario per i due titoli. Per Apple lo split sarà 4 a 1, mentre per la società guidata lo split azionario prevede un frazionamento pari a 5 per 1.E vola di quasi il 170% nel pre-mercato Aimmune Therapeutics. Il colosso alimentare elvetico ha annunciato stamattina di avere raggiunto un accordo per rilevare la società biofarmaceutica Usa Aimmune Therapeutics tramite la controllata Nestlé Health Science. In base ai termini dell'accordo, Nestlé avvierà un'offerta pubblica di acquisto in contanti per rilevare tutte le azioni in circolazione di Aimmune non ancora di proprietà di Nestlé Health Science per 34,50 dollari per azione. Il prezzo di acquisto di 34,50 dollari per azione rappresenta un premio del 174% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Aimmune dello scorso 28 agosto a 12,60 dollari. L'operazione, afferma la società in una nota, potrebbe determinare un aumento della crescita organica di Nestlé nel 2021 e aumenterà gli utili di cassa entro il 2022/2023.