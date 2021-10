Wall Street: futures Nasdaq +0,90%, Bene Facebook post utili, si sfiamma Tesla. Sbornia BAKK: +38% dopo rally vigilia +200%

Laura Naka Antonelli 26 ottobre 2021 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Wall Street in rialzo: i futures sul Dow Jones salgono dello 0,18% a 35.741 punti; i futures sullo S&P 500 avanzano dello 0,47% a 4.566 punti, quelli sul Nasdaq fanno +0,90% a quota 15.226 punti.Protagonista tra i titoli sicuramente Facebook, che sale in premercato di quasi il 3% dopo che il social network gestito da Mark Zuckerberg ha reso noto di aver concluso il terzo trimestre dell'anno con utili migliori delle attese.Facebook ha tuttavia deluso l'outlook sul fatturato e sul numero di utenti attivi mensili.Bene anche Intercontinental Exchange, dopo che il sito della Cnbc ha riportato le indiscrezioni di una parternship tra il colosso delle carte di credito Mastercard e la società attiva nel mondo delle criptovalute Bakk, frutto di uno spin off dell'ICE. Il titolo Bakkt è balzato alla vigilia di oltre il 234% e in premercato vola di un altro +38%.L'accordo è finalizzato a permettere alle banche attive sul circuito di Mastercard di integrare l'offerta di servizi legati al mondo cripto nei loro prodotti.Da segnalare che ieri il Dow Jones Industrial Average e lo S&P 500 hanno chiuso ancora ai massimi di sempre, con lo S&P 500 (in rialzo dello 0,5%) che ha ricevuto un assist dal rally +12% di Tesla, che ha permesso al colosso produttore di auto elettriche gestito da Elon Musk di toccare la soglia di capitalizzazione di mercato di $1 trilione per la prima volta nella sua storia. Tesla cede lo 0,84% in premercato, dopo la fiammata di ieri.Ieri il Nasdaq Composite ha sovraperformato i mercati, con un rialzo dello 0,9%, che lo ha portato a un livello inferiore di appena l'1,1% rispetto al massimo assoluto testato.Dopo la fine della sessione odierna riporteranno i risultati di bilancio Alphabet e Microsoft. Per Alphabet, gli analisti prevedono un balzo degli utili (relativi al terzo trimestre) pari a +43% su base annua.