Wall Street: future usa crollano di quasi il 5%

Daniela La Cava 9 marzo 2020 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Anche per Wall Street si preannuncia un avvio in profondo rosso dopo il crollo del petrolio in uno scenario dominato dalla paura per il coronavirus. In attesa dell'avvio delle contrattazioni negli Stati Uniti, che questa settimana avverrà con una ora di anticipo (alle 14.30 ora italiana), i future sui principali indici statunitensi viaggiano con ribassi vicini al 5 per cento."Se la sessione di venerdì è stata guidata dai timori di una recessione globale, quella di oggi sta risentendo di una vera e propria guerra dei prezzi sul petrolio (il peggior calo dal 1991) dopo il nulla di fatto della riunione OPEC+ di venerdì", sottolineano gli strategist di Mps Capital Services.