Wall Street: future Usa in rialzo, sentiment resta positivo con pacchetto aiuti

Daniela La Cava 29 dicembre 2020 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

Anche per Wall Street la seduta odierna potrebbe aprire in rialzo. Lo testimoniano i movimenti dei future sui principali indici della Borsa americana che si muovono in rialzo di circa lo 0,4%, continuando così la striscia positiva registrata in avvio d’ottava. A tenere banco è ancora un mix di notizie positive, in particolar modo negli ultimi giorni del 2020 il sentiment sui mercati si è rafforzato con l'aumento delle speranze che il pacchetto di aiuti fiscali Usa accelererà una ripresa dell'economia guidata dai vaccini. Intanto ieri la Camera Usa ha anche dato il via libera (con 275 voti a favore e 134 contrari) alla proposta del presidente uscente Donald Trump che prevede l'aumento da 600 a 2.000 dollari per l’assegno di aiuti diretti agli americani. Ora il provvedimento passerà al Senato. Queste le principali tematiche che dovrebbero guidare Wall Street in una giornata priva di dati macroeconomici.