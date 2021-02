Wall Street: future Usa guidati da conti Alphabet e Amazon

Redazione Finanza 3 febbraio 2021 - 14:03

MILANO (Finanza.com)

Movimenti misti per i future sui principali indici Usa (piatto il future sul Dow Jones, positivo il contratto sul Nasdaq), con gli investitori incoraggiati da decisi guadagni registrati da due big del mondo tech americano come Alphabet e Amazon. Nel pre-mercato la holding che controlla Google sale di oltre il 7%, mentre il titolo del gruppo guidato da Jeff Bezos mette a segno un rialzo di circa il 2,5%. Quest'ultima ha inoltre comunicato che il fondatore Jeff Bezos ha deciso di lasciare l'incarico di amministratore delegato del gigante americano. Lo ha annunciato la stessa società, in concomitanza con la pubblicazione dei risultati di bilancio del quarto trimestre. A sostituire Bezos sarà Andy Jassy, responsabile della divisione cloud del colosso dell'e-commerce."Ieri è stata la giornata dei numeri di Google ed Amazon, rilasciati a mercati chiusi nell’after-hours americano. Nell’attesa gli investitori sono rimasti molto costruttivi, con il Nasdaq che ha guidato i rialzi della giornata, con la partecipazione anche dell’S&P500 e del DJ30", si legge nel market report firmato da Edoardo Fusco Femiano, market Analyst di eToro in Italia, nel quale si sottolinea che "in entrambi i casi, i numeri di Amazon e Google hanno largamente superato le stime di consenso". Nello specifico, Amazon ha presentato dati record per l'ultimo trimestre del 2020 e ha registrato per la prima volta ricavi trimestrali per oltre 100 miliardi. Risultati record anche per Alphabet, che ha battuto le stime degli analisti su tutte le metriche principali.Restando sempre in ambito societario, sotto la lente il tema M&A con Jazz Pharmaceuticals che ha annunciato di avere raggiunto un accordo per rilevare GW Pharma per 7,2 miliardi di dollari in cash e azioni. Il closing dell'operazione è atteso nel secondo trimestre, e dovrebbe aumentare i profitti nel primo anno dopo la chiusura e dovrebbe guidare la crescita dei ricavi a doppia cifra.