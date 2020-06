Wall Street: future Usa attendono in rialzo i dati sul lavoro

Daniela La Cava 5 giugno 2020 - 14:09

MILANO (Finanza.com)

Si muovono in territorio positivo i future su Wall Street in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa. L'agenda macro prevede alle 14.30 ore italiane la diffusione della disoccupazione, della variazione delle buste paga (le cosiddette non farm payrolls) e l'andamento dei salari relativi negli Stati Uniti al mese di maggio. Quando mancano poco più di due ore all'opening bell, il future sul Dow Jones sale dell'1,3%, mentre il contratto sul Nasdaq 100 e l'S&P 500 salgono rispettivamente dello 0,36% e dello 0,84 per cento.