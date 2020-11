Wall Street fa dietrofront, Dow Jones cade di oltre 400 pti. Negli Usa aumentano le restrizioni Covid

Redazione Finanza 17 novembre 2020 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Gli Stati Uniti tornano a fare i conti con la realtà del Covid che costringe alcuni Stati, tra cui la California, a imporre nuove restrizioni alla luce dei nuovi picchi raggiunti dai contagi. Ieri, nello stesso giorno in cui Moderna ha annunciato l'elevata efficacia (oltre 94%) del suo vaccino, i nuovi casi negli Usa sono stati più di 166 mila. Numeri che hanno indotto New Jersey, California e Iowa a introdurre nuove restrizioni.La Borsa di New York sembra risentirne con il DOW Jones che segna i maggiori cali: oltre -1,36% a 29.570 punti, 400 punti sotto i livelli di chiusura di ieri che rappresentano anche i massimi storici. Giù dello 0,99% lo S&P 500, mentre il Nasdaq contiene i cali a -0,51%.Tra i singoli titoli si segnala il tonfo del 3,23% di Home Depot, seguita da Boeing con -2,3% e WalMart con -1,9% nonostante abbia registrato un aumento maggiore del previsto nelle vendite trimestrali e degli utili.