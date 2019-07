Wall Street debole in avvio d'ottava pesano timori Fed

Daniela La Cava 8 luglio 2019 - 17:03

MILANO (Finanza.com)

Debolezza per Wall Street, che vede i principali indici sotto le vendite. Quando è trascorsa più di un'ora dall'avvio delle contrattazioni negli Stati Uniti. in una giornata priva di dati macro, il Dow Jones cede lo 0,5%, l'indice S&P 500 lascia lo 0,54% e il Nasdaq indietreggia dello 0,82 per cento. Il mercato si interroga sulle prossime mosse della Federal Reserve (Fed), con lo scenario che sembra essere nuovamente mutato dopo i dati sul mercato del lavoro Usa (in particolare il balzo delle non-farm payrolls a 224mila unità). Indicazioni che smorzano le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed nella riunione di fine mese.