Wall Street continua la sua marcia rialzista, ottimismo su intesa Usa-Cina

Daniela La Cava 4 dicembre 2019 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la marcia rialzista di Wall Street. Quando le Borse europee si preparano a chiudere la seduta infrasettimanale, l'indice Dow Jones e l'S&P 500 avanzano rispettivamente dello 0,66% e delo 0,76%, mentre il Nasdaq segna un +0,57 per cento. A dettare il ritmo rialzista le ultime indiscrezioni raccolte da Bloomberg, secondo cui Washington e Pechino stanno lavorando per raggiungere una intesa di fase 1 sul commercio, nonostante le divergenze, spazzando via i timori di uno slittamento dell'accordo a dopo le elezioni presidenziali americane del 2020. Sempre secondo i rumors, l'intesa potrebbe essere raggiunta prima che il prossimo 15 dicembre scattino i nuovi dazi Usa sui prodotti cinesi.Sul fronte macro sono arrivati dati sotto le attese. A cominciare da quelli sul mercato del lavoro Usa: secondo il sondaggio elaborato dalla società Adp, il saldo delle buste paga del settore privato negli Stati Uniti si è attestato a novembre a +67mila rispetto alle +121mila di agosto (dato rivisto da +125mila). Gli analisti pronosticavano 140mila nuovi occupati. Il sondaggio rappresenta una importante anticipazione dei dati sul mercato del lavoro che verranno diffusi venerdì.Sotto le attese anche l'Ism non manifatturiero Usa che è sceso a 53,9 contro i 54,7 della passata rilevazione. Il mercato si attendeva un dato pari a 54,5.