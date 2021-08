Wall Street, cautela in avvio: stagione utili e timori Covid in primo piano

Daniela La Cava 3 agosto 2021 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Anche Wall Street apre i battenti in calo. Nei primi minuti di contrattazioni il Dow Jones cede lo 0,19%, mentre l'indice S&P500 e il Nasdaq indietreggiano rispettivamente dello 0,13% e dello 0,29 per cento. Dopo un buon avvio d'agosto, la seconda seduta del mese parte con la retromarcia inserita. Gli investitori stanno passando al setaccio gli utili aziendali e fronteggiando al tempo stesso le preoccupazioni su come l'economia globale possa resistere alla variante Delta del coronavirus e all'azione normativa cinese. Il tutto in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa che verranno diffusi venerdì prossimo.