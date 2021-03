Wall Street, banche, bazooka Biden: cosa hanno detto Yellen e Powell al Congresso Usa

Laura Naka Antonelli 24 marzo 2021 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Nella loro audizione al Congresso Usa, sia il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che il segretario al Tesoro Janet Yellen hanno ammesso che, in alcuni settori, i prezzi degli asset sono elevati. Yellen, in particolare, si è così espressa:"Direi che le valutazioni degli asset sono elevate in base agli standard storici, anche sulla scia della convinzione che, con le vaccinazioni che procedono a passo spedito, l'economia riuscirà a rimettersi in carreggiata. Credo che in un contesto in cui i prezzi degli asset sono alti, sia importante per le autorità di controllo accertarsi che il settore finanziario sia resiliente e che i mercati funzionino bene, così come le istituzioni finanziarie gestiscano in modo appropriato i loro rischi".Yellen ha parlato molto anche dell'effetto che il bazooka fiscale anti-Covid del presidente Joe Biden, del valore di $1,9 trilioni, avrà sull'economia, e del suo successo. Grazie all'American Rescue Plan (così si chiama il piano di stimoli), ha ricordato, milioni di dollari verranno assegnati a tutti quegli americani che fanno fatica a pagare gli affitti, ad acquistare i beni di prima necessità e a soddisfare altre esigenze.Dal canto suo Jerome Powell ha ammesso anche lui che alcuni mercati presentano valutazioni elevate. Detto questo, ha tenuto a precisare, le principali banche americane sono ricche di cash e risultano in buone condizioni di salute."Guardiamo con attenzione e continuamente alla stabilità finanziaria e abbiamo un quadro caratterizzato da quattro pilastri. (riferimento alle 4 Big Banks, ovvero a JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup). Se guardate a questo, l'evidenza è piuttosto contrastata, ma potrete dire che alcuni prezzi degli asset sono un po' alti, ma anche che il sistema bancario è molto capitalizzato".