Wall Street, avvio in rialzo dopo dati lavoro tra luci e ombre

4 giugno 2021

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana inizia in rialzo per Wall Street dopo la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro Usa a maggio, con i dati deboli sulla creazione di posti di lavoro a cui si contrappone la decisa discesa del tasso di disoccupazione. Prevalgono così gli acquisti sul mercato americano, con l'indice Dow Jones che avanza dello 0,32%, mentre l'indice S&P500 e il Nasdaq che salgono rispettivamente dello 0,55% e dello 0,83 per cento.In particolare, a maggio l'economia degli Stati Uniti ha creato 559.000 nuovi posti di lavoro. Il dato è stato peggiore delle attese, con gli analisti che avevano previsto un aumento dell'occupazione di 675.000 unità. I salari orari sono balzati in media del 2% su base annua, più del +1,6% stimato. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 6,1% di aprile al 5,8%, meglio del 5,9% atteso.Di fronte a questo aggiornamento, gli investitori scommettono che nel meeting di giugno la Fed di Powell manterrà le strategie monetarie invariate, con gli acquisti nel piano di Quantitative Easing fermi a 120 miliardi di dollari mensili.