Wall Street: atteso avvio in rosso, le tensioni commerciali non mollano la presa

Daniela La Cava 3 giugno 2019 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta del mese di giugno potrebbe prendere il via all'insegna dei ribassi per Wall Street, con gli investitori ancora alle prese con le tensioni commerciali. Occhi puntati soprattutto su Donald Trump che sta portando la guerra dei dazi al livello globale. Oltre alla Cina e alle minacce all’Europa ora anche l’India entra nel mirino del Tycoon, non più considerata come Paese emergente.Uno scenario sempre più infuocato, con la Cina che non sta con le mani in mano. Pechino ha infatti messo sotto indagine il big Usa delle spedizioni FedEx, reo di avere sbagliato una consegna di documenti riservati di Huawei e "lascia intendere - come sottolineano da Mps Capital Services - che l’incontro tra Trump e Xi al G20 di fine mese non è scontato".