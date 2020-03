Wall Street, attesa in modalità rimbalzo

Daniela La Cava 13 marzo 2020 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Anche Wall Street si prepara a rimbalzare in avvio di contrattazioni, dopo il giovedì nero per tutte le Borse mondiali. Quando manca circa un avvio dei listini americani, i future percorrono la strada rialzista: il contratto sull'indice S&P 500 e quello sul Dow Jones segnano una crescita di oltre il 5%, mentre quello sul Nasdaq avanza di circa il 5,7%.Se da un lato il mercato guarda con favore ai potenziali progressi verso un pacchetto di stimolo fiscale degli Stati Uniti per attutire l'impatto economico della pandemia di Covid-19, gli analisti invitano alla prudenza con LO scenario che resterà volatile dopo il crollo di questa settimana.