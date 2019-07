Wall Street apre in rialzo sull'onda dei segnali di Powell sui tassi

Daniela La Cava 11 luglio 2019 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre in rialzo, all'indomani dei record segnati dal Nasdaq e con l'S&P 500 che per la prima volta nell'intraday ha infranto il muro dei 3mila punti dopo che il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ha rafforzato le aspettative per un taglio dei tassi a fine mese. A New York, il Dow Jones e l'S&P 500 salgono rispettivamente dello 0,54% e dello 0,30%, mentre il Nasdaq segna un +0,20 per cento.Per il fronte macro, prima dell'avvio delle contrattazione è arrivato l'atteso dato sull'inflazione Usa in linea con le attese. Il dato di giugno si è attestato all'1,6% su base annua, evidenziando un calo rispetto all'1,8% del mese precedente. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un rialzo dello 0,1%.