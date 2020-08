Wall Street apre in rialzo, stasera verbali Fed

Daniela La Cava 19 agosto 2020 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Avvio in rialzo per Wall Street all'indomani dei record raggiunti dall'indice S&P 500. Nei primi istanti di contrattazioni il Dow Jones sale dello 0,09% a 27.809 punti, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq avanzano rispettivamente dello 0,15% e dello 0,17 per cento. Gli investitori monitoreranno da vicino i verbali della Federal Reserve (Fed) in uscita stasera, con la pubblicazione prevista a partire dalle 20 ora italiana.Inoltre, salgono speranze che si possa trovare un accordo al Congresso sul pacchetto di stimoli, dopo che la presidente della Camera Nancy Pelosi ha indicato che i democratici potrebbero 'ridurre' la loro proposta per raggiungere un accordo con i repubblicani.