Wall Street apre in rialzo, Dow inanella un altro record

Daniela La Cava 16 aprile 2021 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Seduta rialzista per Wall Street, con il Dow Jones che inanella un altro record. Nei primi minuti di cotrattazioni il Dow Jones viaggia a 34201,4 punti (+0,46%) mentre l'indice S&P 500 e il Nasdaq segnano rispettivamente una crescita dello 0,22% e una lieve contrazione dello 0,19 per cento.La stagione delle trimestrali resta in primissimo piano. Oggi sotto la lente degli investitori i numeri del trimestre di Morgan Stanley che ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con utili e fatturato migliori delle attese. In particolare, l'utile per azione del primo trimestre si è attestato a $2,19. La banca ha precisato che l'eps adjusted è stato pari a $2,22 per azioni, escluse le spese legate alle fusioni, decisamente meglio degli $1,70 attesi dal consensus. Il giro d'affari si è attestato a $15,7 miliardi, meglio dei $14,1 miliardi attesi. Nei giorni scorsi hanno registrato triemstrali migliori delle aspettative anche altre big del comparto bancario del calibro di Goldman Sachs e Bank of America.