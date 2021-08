Wall Street a fari spenti in attesa minute Fed, Tesla si rimette in moto (+4%)

Titta Ferraro 18 agosto 2021 - 17:25

Prime due ore di contrattazioni senza verve per la Borsa di New York. IL Dow Jones cede lo 0,1% a 35.307 punti, lo S&P 500 segna -0,09%, mentre recupera lievemente il Nasdaq (+0,04%9 con Tesla che scatta a +4% dopo la debolezza pronunciata delle prime due sedute della settimana.Riflettori puntati sui verbali del Fomc relativi alla riunione di luglio. Gli operatori di mercato cercheranno indizi sulla posizione della banca centrale sull’inflazione e su quando potrebbe avviare la riduzione (tapering) del suo programma di acquisto di obbligazioni.Sullo sfondo rimangono i timori per l'avanzata della variante delta che minacci di frenare la ripresa economica globale.