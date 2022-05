Wall Street: S&P 500 oltre 4.100 punti darebbe volto costruttivo a quadro tecnico di breve (analisti)

Titta Ferraro 27 maggio 2022 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Ieri Wall Street ha messo a segno solidi rialzi (+1,99% lo S&P 500, +2,7% il Nasdaq Composite) avviandosi alla prima settimana positiva dopo la lunga striscia di settimane negative. Il Dow Jones questa settimana è in crescita del 4,4%, lo S&P 500 del 4% e il Nasdaq Composite del 3,4%. Sponda al rally degli ultimi giorni dai verbali della Federal Reserve che hanno fatto sperare in una possibile pausa ai suoi rialzi dei tassi che è prevista entro la fine dell'anno."Sembra che l'eccesso di pessimismo e di ipervenduto più volte evidenziato i giorni scorsi stia cominciando a 'lavorare' - commenta Giuseppe Sersale, Strategist di Anthilia Capital Partners Sgr - . Un superamento del massimo del 17 maggio (area 4.100) configurerebbe per l'S&P 500 un progetto di doppio minimo che darebbe un volto costruttivo al quadro tecnico di breve". Sersale ritiene che ai livelli attuali il mercato sconti un discreto ammontare di bad news. "In assenza di un ulteriore peggioramento del quadro macro e/o di politica monetaria, sentiment e positioning dovrebbero favorire un recupero dei corsi".