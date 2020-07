Wall Street: Pfizer balza di oltre +3% dopo news potenziale vaccino e bilancio migliore stime

Laura Naka Antonelli 28 luglio 2020 - 14:55

Titolo Pfizer in rialzo di oltre +3% in premercato a Wall Street, a seguito della pubblicazione del bilancio, che ha messo in evidenza utili e un fatturato migliori delle attese.Pfizer ha rivisto al rialzo anche l'outlook sui risultati dell'intero anno, nonostante le sfide rappresentate dalla pandemia del COVID-19.I risultati sono arrivati dopo che Pfizer e BioNTech hanno reso noto nella giornata di ieri di aver iniziato la fase sperimentale clinica sull'uomo - dunque il via alla Fase 3 - del potenziale vaccino anti-coronavirus su cui stanno lavorando insieme.Il colosso farmaceutico ha riportato nel secondo trimestre dell'anno un utile netto in calo a $3,43 miliardi, o 61 centesimi per azione, rispetto ai $5,05 miliardi, o 89 centesimi per azione, dello stesso periodo dello scorso anno.Escluse le poste straordinarie di bilancio, l'utile adjusted per azione è sceso a 78 centesimi dai precedenti 80 centesimi, battendo però i 67 centesimi per azione attesi da FactSet.Il giro d'affari è calato dell'11% a $11,80 miliardi, ma meglio degli $11,58 miliardi stimati.Per il 2020, la società ha rivisto al rialzo la guidance sull'eps adjusted alla nuova forchetta compresa tra $2,85 a $2,95 per azione, dal range precedente compreso tra $2,82 a $2,92 per azione, e un fatturato tra $48,6 e $50,6 miliardi, dal precedente range compreso tra $48,5 a $50,5 miliardi.