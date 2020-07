Wall Street KO dopo alert Fauci: 'stati con maggiori focolai valutino nuovo lockdown'

Redazione Finanza 9 luglio 2020 - 18:52

MILANO (Finanza.com)

"Gli Stati con nuovo casi di coronavirus in rapida espansione dovrebbero seriamente considerare un nuovo lockdown come ha fatto il paese quando il virus ha colpito gli Stati Uniti a marzo". Lo ha dichiarato oggi il consigliere per la salute della Casa Bianca, il dott. Anthony Fauci.All’inizio di questa settimana, gli Stati Uniti hanno riportato un picco record di un giorno di oltre 60mila nuovi casi. Spiccano le situazioni di difficoltà in stati del Sud quali Florida, Texas e Arizona.Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha precedentemente affermato che lo stato non ordinerà alle imprese di chiudere nuovamente.Arizona, California, Florida e Texas hanno rappresentato quasi la metà di tutti i nuovi casi negli Stati Uniti negli ultimi giorni.Parole che contribuiscono al calo di oggi di Wall Street (-1,34% il Dow Jones, -0,85% lo S&P 500).