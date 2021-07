Wall Street: Didi chiude in rialzo dell'1% nel primo giorno di trading

Alessandra Caparello 1 luglio 2021 - 11:17

Chiude in rialzo dell’1% il titolo della cinese Didi Chuxing, nel suo primo giorno di quotazione alla Borsa di New York, tra le più grandi IPO degli Stati Uniti negli ultimi dieci anniLe azioni della società hanno iniziato a scambiare a 16,65 dollari per azione, in aumento di circa il 19% dal prezzo di offerta della società di 14 dollari per azione, portando il suo market cap a quasi 80 miliardi di dollari. Didi ha poi chiuso le negoziazioni 14,14 dollari per azione, con un market cap di circa 67,8 miliardi di dollari. Recentemente è stata valutata 62 miliardi di dollari dopo un round di raccolta fondi ad agosto, secondo i dati di PitchBook.