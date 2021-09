Wal-Mart in partnership con Litecoin, la criptovaluta vola del 30%. Ma è una fake news

Redazione Finanza 14 settembre 2021 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Criptovalute in subbuglio, Litecoin in primis dopo la diffusione di un comunicato, smascherato poi come fake news, che ha annunciato una partnership tra Wal-Mart e il Litecoin.Tutto è iniziato nella mattinata di ieri ora di New York, quando GlobeNewswire ha diramato una nota, in cui si leggeva che Wal-Mart stava considerando l'opzione di offrire ai suoi clienti la possibilità di pagare in criptovalute, attraverso un accordo siglato con Litecoin Foundation.La notizia ha portato il prezzo del Litecoin a volare di quasi il 30%, schizzando da $175,45 a $225,75. Acquisti, pur se in misura più lieve, anche sul Bitcoin, avanzato a $45.540.Il prezzo del Litecoin ha fatto poi dietrofront fino a $178, dopo il chiarimento di Wal-Mart, che ha diffuso un comunicato ufficiale:"Walmart non è a conoscenza del comunicato stampa diffuso da GlobeNewswire, che non è corretto".Il comunicato di GlobeNewswire, dal titolo "Pay with Litecoin Option" aveva diffuso la news secondo cui il colosso Usa del retail avrebbe iniziato a offrire l'opzione di pagamenti in Litecoin ai clienti, a partire dal prossimo 1° ottobre.Al momento, il Litecoin avanza di appena l'1% circa a $178.